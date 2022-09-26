Mehmet Ali Erbil’in Kızı Durdurulamıyor! Sırt Dekoltesiyle Yangınları Başlattı, Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Maşallah Be!”
Şimdilerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile bir hayli konuşulan isimlerden biri olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Yasmin Erbil’in paylaşımına damga vuran ise, elbisesinin dekoltesi oldu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Yasmin Erbil’in fotoğraflarına ilginç yorumlarda bulundu! İşte detaylar...
Şimdilerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile bir hayli konuşulan isimlerden biri olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Yasmin Erbil’in paylaşımına damga vuran ise, elbisesinin dekoltesi oldu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Yasmin Erbil’in fotoğraflarına ilginç yorumlarda bulundu! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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26 Eyl 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.