Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Eyl 2022 - 16:37

Survivor Ayşe Yüksel’in İç Çamaşırsız Pozları Başları Döndürdü! Sırt Dekoltesi, Çıkık Kalçası, Sıfır Kusur Fiziği… Açıldı Saçıldı! “Dekoltelerine Kocan Ayar Verir!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki yıl üst üste duyuran Ayşe Yüksel’in iç çamaşırsız pozları başları döndürdü! Sırt dekoltesi ve çıkık kalçasıyla kusursuz fiziğini ön plana çıkaran Ayşe Yüksel, adeta açıldı saçıldı! Birçok hayranıysa Ayşe Yüksel’in bu pozlarından rahatsız olarak; “Dekoltelerine kocan ayar verir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…