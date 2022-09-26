Survivor Ayşe Yüksel’in İç Çamaşırsız Pozları Başları Döndürdü! Sırt Dekoltesi, Çıkık Kalçası, Sıfır Kusur Fiziği… Açıldı Saçıldı! “Dekoltelerine Kocan Ayar Verir!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki yıl üst üste duyuran Ayşe Yüksel’in iç çamaşırsız pozları başları döndürdü! Sırt dekoltesi ve çıkık kalçasıyla kusursuz fiziğini ön plana çıkaran Ayşe Yüksel, adeta açıldı saçıldı! Birçok hayranıysa Ayşe Yüksel’in bu pozlarından rahatsız olarak; “Dekoltelerine kocan ayar verir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda boy gösteren Ayşe Yüksel, yarışmada yarım kalan hayallerini tamamlamak adına All Star sezonunda da göstermişti. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in hayatını bambaşka bir yöne evirmişti. Peki, güzel yarışmacı Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.