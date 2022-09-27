Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan Günlük Kazancı Ağızları Yara Yaptı! Neden Canlı Yayında Olduğu Belli Oldu! Ece Ronay Bir Bir Anlattı! Meğer 100 Bin…

Son dönemlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri de Mehmet Ali Erbil. Yaptığı açıklamalar, canlı yayınlardaki kavgaları ve aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez de Ece Ronay’ın yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Bir süredir düzenli ve sık şekilde Tiktok’da bulunan Mehmet Ali Erbil’in neden bunu yaptığı çok sorulan sorular arasında yer alırken sorunun cevabı belli oldu. Bir gün içerisinde binlerce lira kazanan Mehmet Ali Erbil’in kazandığı parayı taciz suçlamaları ile birlikte kanlı bıçaklı olduğu Ece Ronay bir bir açıkladı ve imalı sözleri görenleri duyanları şok etti. İşte Mehmet Ali Erbil’in günlük Tiktok kazancı ve Ece Ronay’ın inanılmaz açıklamaları.

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