- 27 Eyl 2022 - 00:15

Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan Günlük Kazancı Ağızları Yara Yaptı! Neden Canlı Yayında Olduğu Belli Oldu! Ece Ronay Bir Bir Anlattı! Meğer 100 Bin…

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil bu kez ortalığı günlük kazancı ile sarstı. Bir süredir Tiktok platformunda aktif şekilde video ve canlı yayın yapan ünlü ismin platformdaki günlük kazancını davalı olduğu Ece Ronay açıkladı. Görenler duyanlar inanamadı. İşte Mehmet Ali Erbil’in Tikot’ta ki aylık kazancı…

Son dönemlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri de Mehmet Ali Erbil. Yaptığı açıklamalar, canlı yayınlardaki kavgaları ve aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez de Ece Ronay’ın yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Bir süredir düzenli ve sık şekilde Tiktok’da bulunan Mehmet Ali Erbil’in neden bunu yaptığı çok sorulan sorular arasında yer alırken sorunun cevabı belli oldu. Bir gün içerisinde binlerce lira kazanan Mehmet Ali Erbil’in kazandığı parayı taciz suçlamaları ile birlikte kanlı bıçaklı olduğu Ece Ronay bir bir açıkladı ve imalı sözleri görenleri duyanları şok etti. İşte Mehmet Ali Erbil’in günlük Tiktok kazancı ve Ece Ronay’ın inanılmaz açıklamaları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

27 Eyl 2022 - 00:15 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market’ten Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler! Kaçıranlar Çok Üzülür! mask
A101 Market’ten Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler! Kaçıranlar Çok Üzülür!
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği! mask
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği!
Kabine Bugün Toplanıyor! Ana Gündem Ekonomi... mask
Kabine Bugün Toplanıyor! Ana Gündem Ekonomi...
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!... mask
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!...
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri… mask
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri…
Neşet Ertaş’ın Çocukları Ayağa Kalktı! Öyle Bir Tepki Yağdırdılar Ki… “Babamın İstemediği Bir Film Çekiliyor!” mask
Neşet Ertaş’ın Çocukları Ayağa Kalktı! Öyle Bir Tepki Yağdırdılar Ki… “Babamın İstemediği Bir Film Çekiliyor!”
2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası Ankara'da! mask
2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası Ankara'da!
Aile Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretleri İçin 171.9 Milyon Liralık Kaynak! mask
Aile Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretleri İçin 171.9 Milyon Liralık Kaynak!
İşte TOGG'un Şarj Cihazı! mask
İşte TOGG'un Şarj Cihazı!
Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! mask
Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı!
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal Herkesi Şok Etti! Sürpriz Evlilik “Yalan Çıktı!” Sosyal Medya Sallanıyor; “Flaş TV Oyunculuğu!” Yorumlar Patlak Verdi... mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal Herkesi Şok Etti! Sürpriz Evlilik “Yalan Çıktı!” Sosyal Medya Sallanıyor; “Flaş TV Oyunculuğu!” Yorumlar Patlak Verdi...
Hande Erçel’in Son Hali Yürekleri Acıttı! 2,5 Yaşındaki Mavi Gerçeğinden Sonra Yüzü Gülmez Oldu! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… mask
Hande Erçel’in Son Hali Yürekleri Acıttı! 2,5 Yaşındaki Mavi Gerçeğinden Sonra Yüzü Gülmez Oldu! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…
Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği! mask
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği!
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yangınları Çıkardı! İncecik Belini Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Kanıtladı; Nefesler Kökten Kesildi! “Mest Olduk!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yangınları Çıkardı! İncecik Belini Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Kanıtladı; Nefesler Kökten Kesildi! “Mest Olduk!”
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Başrolde Özge Borak Canlandırdığı Leyla Atakan Kimdir? Film Nerede Çekildi? mask
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Başrolde Özge Borak Canlandırdığı Leyla Atakan Kimdir? Film Nerede Çekildi?
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!” mask
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!”
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim... mask
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! mask
Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı!
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal Herkesi Şok Etti! Sürpriz Evlilik “Yalan Çıktı!” Sosyal Medya Sallanıyor; “Flaş TV Oyunculuğu!” Yorumlar Patlak Verdi... mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal Herkesi Şok Etti! Sürpriz Evlilik “Yalan Çıktı!” Sosyal Medya Sallanıyor; “Flaş TV Oyunculuğu!” Yorumlar Patlak Verdi...
Hande Erçel’in Son Hali Yürekleri Acıttı! 2,5 Yaşındaki Mavi Gerçeğinden Sonra Yüzü Gülmez Oldu! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… mask
Hande Erçel’in Son Hali Yürekleri Acıttı! 2,5 Yaşındaki Mavi Gerçeğinden Sonra Yüzü Gülmez Oldu! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…
Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor?
Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın… mask
Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın…
A101 Market’ten Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler! Kaçıranlar Çok Üzülür! mask
A101 Market’ten Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler! Kaçıranlar Çok Üzülür!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL