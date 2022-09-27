Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan Günlük Kazancı Ağızları Yara Yaptı! Neden Canlı Yayında Olduğu Belli Oldu! Ece Ronay Bir Bir Anlattı! Meğer 100 Bin…
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil bu kez ortalığı günlük kazancı ile sarstı. Bir süredir Tiktok platformunda aktif şekilde video ve canlı yayın yapan ünlü ismin platformdaki günlük kazancını davalı olduğu Ece Ronay açıkladı. Görenler duyanlar inanamadı. İşte Mehmet Ali Erbil’in Tikot’ta ki aylık kazancı…
Son dönemlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri de Mehmet Ali Erbil. Yaptığı açıklamalar, canlı yayınlardaki kavgaları ve aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez de Ece Ronay’ın yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Bir süredir düzenli ve sık şekilde Tiktok’da bulunan Mehmet Ali Erbil’in neden bunu yaptığı çok sorulan sorular arasında yer alırken sorunun cevabı belli oldu. Bir gün içerisinde binlerce lira kazanan Mehmet Ali Erbil’in kazandığı parayı taciz suçlamaları ile birlikte kanlı bıçaklı olduğu Ece Ronay bir bir açıkladı ve imalı sözleri görenleri duyanları şok etti. İşte Mehmet Ali Erbil’in günlük Tiktok kazancı ve Ece Ronay’ın inanılmaz açıklamaları.
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27 Eyl 2022 - 00:15 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.