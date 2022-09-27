Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Sevgili Mi? Kameralara Sarmaş Dolaş Yakalandılar… Meğer O Tarihten Beri…
Magazin dünyasındaki en sıcak gelişme herkesi şok etti. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği olayda oyuncu Kubilay Aka ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic magazin muhabirlerine öyle bir şekilde yakalandılar ki görenler duyanlar inanamadı. İşte ikilinin çok konuşulan pozu.
Başarılı oyuncu Kubilay Aka ve ünlü fenomen Danla Bilic magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Son dönemde aşk hayatları ile sık sık gündeme gelen iki isimin görüntüleri ise kulislerde en çok konuşulan konular arasında. Milyonlarca sevenleri olan iki ismin yan yana gelmesindeki perde arkası sırrı ise apaçık ortaya çıktı. Ünlü isimlerin görüntülenmesi sonrasında ise resmen yer yerinden oynadı.
Başarılı performansları, pozları ve aşkları ile magazin gündeminin müdavim isimlerinden olan Kubilay Aka ve Danla Bilic, bu sefer gündemi birlikte salladı. İki ismin de bir süredir sessizliğini korumasının ardındaki gerçek ise herkesi şok etti. Oyuncu Kubilay Aka ve ünlü Youtuber Danla Bilic’in işte olay yaratan o görüntüleri.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
27 Eyl 2022 - 01:00 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.