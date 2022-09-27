Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Sevgili Mi? Kameralara Sarmaş Dolaş Yakalandılar… Meğer O Tarihten Beri…

Başarılı oyuncu Kubilay Aka ve ünlü fenomen Danla Bilic magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Son dönemde aşk hayatları ile sık sık gündeme gelen iki isimin görüntüleri ise kulislerde en çok konuşulan konular arasında. Milyonlarca sevenleri olan iki ismin yan yana gelmesindeki perde arkası sırrı ise apaçık ortaya çıktı. Ünlü isimlerin görüntülenmesi sonrasında ise resmen yer yerinden oynadı.

Başarılı performansları, pozları ve aşkları ile magazin gündeminin müdavim isimlerinden olan Kubilay Aka ve Danla Bilic, bu sefer gündemi birlikte salladı. İki ismin de bir süredir sessizliğini korumasının ardındaki gerçek ise herkesi şok etti. Oyuncu Kubilay Aka ve ünlü Youtuber Danla Bilic’in işte olay yaratan o görüntüleri.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...