- 26 Eyl 2022 - 21:12 G: 26 Eyl 2022 - 21:23

Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, en sonunda Gökhan Çıra’yı çıldırtacak paylaşımını yaptı! Sosyal medyayı sallayıp geçen bu durumun boşanmanın birkaç hafta sonrasında böyle bir paylaşım yapması, “Umarım şakadır bu” yorumlarına neden oldu! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?

2019 yılında tüm Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında ise boşanma kararı almışlardı. 2022 yılının başlarında yeniden barışma kararı alan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, çok geçmeden yine boşanma kararı almışlar ve kalplerini başka isimlere açmışlardı. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?

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26 Eyl 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!” mask
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