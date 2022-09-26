Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, en sonunda Gökhan Çıra’yı çıldırtacak paylaşımını yaptı! Sosyal medyayı sallayıp geçen bu durumun boşanmanın birkaç hafta sonrasında böyle bir paylaşım yapması, “Umarım şakadır bu” yorumlarına neden oldu! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?
2019 yılında tüm Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında ise boşanma kararı almışlardı. 2022 yılının başlarında yeniden barışma kararı alan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, çok geçmeden yine boşanma kararı almışlar ve kalplerini başka isimlere açmışlardı. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.