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26 Eyl 2022 - 21:12

Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, en sonunda Gökhan Çıra’yı çıldırtacak paylaşımını yaptı! Sosyal medyayı sallayıp geçen bu durumun boşanmanın birkaç hafta sonrasında böyle bir paylaşım yapması, “Umarım şakadır bu” yorumlarına neden oldu! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?