- 27 Eyl 2022 - 00:18

A101 Market’ten Büyük Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL'ye Düştü! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler!

Vatandaşlar tarafından alışverişte en çok tercih edilen marketlerden biri olan A101 market kampanyaları ile zirveye oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda onlarca indirim gerçekleştiren A101 market bu sefer de sahip olduğu birçok üründe indirime gitti. İşte A101 marketteki indirimli ürünler.

A101 market inanılmaz kampanyaları ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Binlerce mağazası ile onlarca üründe indirime giderek kampanyaları tüm Türkiye’ye yayan A101 market, yine müşterilerini düşünerek elektronikten gıdaya, beyaz eşyadan kozmetiğe kadar pek çok üründe indirime gitti. İşte A101 marketlerdeki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Toshiba 65 İnç Ultra Hd Android Tv: 10,499 TL

Toshiba 43 İnç Full Hd Smart Tv: 5,099 TL

Elton 32 İnç Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv: 2,299 TL

Xıaomı Redmi 9C 2 32 GB Cep Telefonu: 2,999 TL

Seg 5 kg Çamaşır Makinesi: 3,499 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,899 TL

Kiwi Mikrodalga Fırın: 1,199 TL

Arzum Starmix El Mikseri: 259 TL

Kiwi Waffle Makinesi: 249 TL

Unvo Multi Blender Seti: 439 TL

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27 Eyl 2022 - 00:18 - Gündem

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