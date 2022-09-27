A101 Market’ten Büyük Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL'ye Düştü! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler!
Vatandaşlar tarafından alışverişte en çok tercih edilen marketlerden biri olan A101 market kampanyaları ile zirveye oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda onlarca indirim gerçekleştiren A101 market bu sefer de sahip olduğu birçok üründe indirime gitti. İşte A101 marketteki indirimli ürünler.
A101 market inanılmaz kampanyaları ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Binlerce mağazası ile onlarca üründe indirime giderek kampanyaları tüm Türkiye’ye yayan A101 market, yine müşterilerini düşünerek elektronikten gıdaya, beyaz eşyadan kozmetiğe kadar pek çok üründe indirime gitti. İşte A101 marketlerdeki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Toshiba 65 İnç Ultra Hd Android Tv: 10,499 TL
Toshiba 43 İnç Full Hd Smart Tv: 5,099 TL
Elton 32 İnç Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv: 2,299 TL
Xıaomı Redmi 9C 2 32 GB Cep Telefonu: 2,999 TL
Seg 5 kg Çamaşır Makinesi: 3,499 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,899 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın: 1,199 TL
Arzum Starmix El Mikseri: 259 TL
Kiwi Waffle Makinesi: 249 TL
Unvo Multi Blender Seti: 439 TL
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27 Eyl 2022 - 00:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.