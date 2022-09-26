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26 Eyl 2022 - 22:10

A101 Market’ten Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler! Kaçıranlar Çok Üzülür!

Vatandaşlar tarafından alışverişte en çok tercih edilen marketlerden biri olan A101 market kampanyaları ile zirveye oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda onlarca indirim gerçekleştiren A101 market bu sefer de sahip olduğu birçok üründe indirime gitti. İşte A101 marketteki indirimli ürünler.