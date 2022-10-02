Tuncel Kurtiz Neden Vefat Etti, Kaç Yaşında Öldü? Usta Oyuncu Tuncel Kurtiz Kimdir? Tuncel Kurtiz’in Rol Aldığı Diziler Şoke Etti!
Sinema, tiyatro ve ekranların usta isimlerinden biri olan ve ölümüyle sektörü büyük bir hüzne boğan Tuncel Kurtiz’in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıl da şehrin pek çok yerinde eserleriyle anılan usta oyuncu, yaşam hikayesiyle herkesi derinden etkilemeyi başaran isimler arasındaki yerini bir kez daha aldı. İşte Tuncel Kurtiz ile ilgili merak edilen detaylar...
Sinema, tiyatro ve ekranların usta isimlerinden biri olan ve ölümüyle sektörü büyük bir hüzne boğan Tuncel Kurtiz’in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıl da şehrin pek çok yerinde eserleriyle anılan usta oyuncu, yaşam hikayesiyle herkesi derinden etkilemeyi başaran isimler arasındaki yerini bir kez daha aldı. Peki, usta oyuncu Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz neden vefat etti, kaç yaşında öldü? Tuncel Kurtiz hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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02 Eki 2022 - 23:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.