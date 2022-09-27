- 27 Eyl 2022 - 10:55 G: 27 Eyl 2022 - 10:57

Usta Oyuncu Tuncel Kurtiz Kimdir? Tuncel Kurtiz Neden Vefat Etti, Kaç Yaşında Öldü? Tuncel Kurtiz’in Rol Aldığı Diziler Şoke Etti!

Sinema, tiyatro ve ekranların usta isimlerinden biri olan ve ölümüyle sektörü büyük bir hüzne boğan Tuncel Kurtiz’in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıl da şehrin pek çok yerinde eserleriyle anılan usta oyuncu, yaşam hikayesiyle herkesi derinden etkilemeyi başaran isimler arasındaki yerini bir kez daha aldı. İşte Tuncel Kurtiz ile ilgili merak edilen detaylar...

Sinema, tiyatro ve ekranların usta isimlerinden biri olan ve ölümüyle sektörü büyük bir hüzne boğan Tuncel Kurtiz’in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıl da şehrin pek çok yerinde eserleriyle anılan usta oyuncu, yaşam hikayesiyle herkesi derinden etkilemeyi başaran isimler arasındaki yerini bir kez daha aldı. Peki, usta oyuncu Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz neden vefat etti, kaç yaşında öldü? Tuncel Kurtiz hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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27 Eyl 2022 - 10:55 - Magazin

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