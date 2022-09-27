Emine Ün’ün Sevgilisi Ayk Karakulakyan Kimdir? Ayk Karakulakyan ve Emine Ün Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Ekranlardan da tanınan isimlerden biri olan Emine Ün, yeni bir aşka yelken açtı. Doğum günü kutlamasında yeni aşkını kamuoyuna duyuran Emine Ün’ün sevgilisinin Ayk Karakulakyan olduğu öğrenildi. Peki, Emine Ün’ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan kaç yaşında, aslen nereli, ünlü mü? Ayk Karakulakyan ve Emine Ün arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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