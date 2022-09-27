Emine Ün’ün Sevgilisi Ayk Karakulakyan Kimdir? Ayk Karakulakyan ve Emine Ün Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Ekranlardan da tanınan isimlerden biri olan Emine Ün, yeni bir aşka yelken açtı. Doğum günü kutlamasında yeni aşkını kamuoyuna duyuran Emine Ün’ün sevgilisinin Ayk Karakulakyan olduğu öğrenildi. Peki, Emine Ün’ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? İşte detaylar...
Ekranlardan da tanınan isimlerden biri olan Emine Ün, yeni bir aşka yelken açtı. Doğum günü kutlamasında yeni aşkını kamuoyuna duyuran Emine Ün’ün sevgilisinin Ayk Karakulakyan olduğu öğrenildi. Peki, Emine Ün’ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan kaç yaşında, aslen nereli, ünlü mü? Ayk Karakulakyan ve Emine Ün arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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27 Eyl 2022 - 10:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.