Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekoltede Sınır Tanımadı! Gözleri Kamaştırdı; Etek Boyu Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Kısacık Blazer Ceketiyle İncecik Belini Kanıtladı…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışmasında Survivor’da ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, dekolteli paylaşımıyla yürekleri hoplattı, sınır tanımadığını gösterdi! Gözleri kamaştıran Aleyna Kalaycıoğlu, etek boyuyla ortalığı ayağa kaldırdı! Kısacık bir blazer ceket giyen Kalaycıoğlu, incecik beliyle adeta fizik nedir herkese öğretti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, gündemi sallayıp geçmişti. Yarışmadaki hal ve hareketleriyle milyonların kalbinde şampiyon olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! İşte fiziğiyle başları döndüren Aleyna Kalaycıoğlu’nun paylaşımı…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.