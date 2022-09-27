Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekoltede Sınır Tanımadı! Gözleri Kamaştırdı; Etek Boyu Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Kısacık Blazer Ceketiyle İncecik Belini Kanıtladı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, gündemi sallayıp geçmişti. Yarışmadaki hal ve hareketleriyle milyonların kalbinde şampiyon olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! İşte fiziğiyle başları döndüren Aleyna Kalaycıoğlu’nun paylaşımı…