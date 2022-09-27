Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz Evlendi! Aytaç Uşun ve Şirin Kılavuz Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Bakın İkili Nasıl Tanışmış…

Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz Evlendi! Aytaç Uşun ve Şirin Kılavuz Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Bakın İkili Nasıl Tanışmış…
Ekranların tanıdık yüzleri olan Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz çifti, aralarındaki ilişkiyi resmiyete dökmeye karar verdi. Hayatlarını geçtiğimiz gün birleştiren Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz çifti, dostlarının da olduğu sade bir nikah töreni ile evlendi. Öte yandan bu evliliğin ardından Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz çiftinin nasıl tanıştığı büyük bir merak konusu haline dönüştü. İşte detaylar...
Ekranların tanıdık yüzleri olan Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz çifti, aralarındaki ilişkiyi resmiyete dökmeye karar verdi. Hayatlarını geçtiğimiz gün birleştiren Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz çifti, dostlarının da olduğu sade bir nikah töreni ile evlendi. Öte yandan bu evliliğin ardından Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz çiftinin nasıl tanıştığı büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz evlendi mi? Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz arasında kaç yaş fark var? Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz nasıl tanıştı? İşte, detaylar…
27 Eyl 2022 - 12:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.