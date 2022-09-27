Halil İbrahim Ceyhan Kimdir? Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu Arasındaki Yaş Farkı Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Meğer…
Emanet isimli dizide canlandırdığı Yaman karakteriyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerinin henüz başında olan Halil İbrahim Ceyhan, bir yandan da şarkıcılık kariyerini sürdürmeye başladı. İlk kez geçtiğimiz gün sahne alan Halil İbrahim Ceyhan’a yapılan sürpriz ise, herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Emanet isimli dizide canlandırdığı Yaman karakteriyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerinin henüz başında olan Halil İbrahim Ceyhan, bir yandan da şarkıcılık kariyerini sürdürmeye başladı. İlk kez geçtiğimiz gün sahne alan Halil İbrahim Ceyhan’a yapılan sürpriz ise, herkesi şaşırttı. Bu sürprizin ardından Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu’nun birlikte olup olmadığı merak edilir hale geldi! Peki, Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu birlikte mi, barıştı mı? Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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27 Eyl 2022 - 12:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.