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27 Eyl 2022 - 12:28

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Birbirine Girdi! Aileler Araya Girmese Film Kopuyordu; Yaşananlara Akıl Sır Ermiyor… “Bunun İçin Mi?” Neler Oluyor?

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin kavga ettiğine dair iddialar gündemi salladı! Ailelerin araya girmesiyle birlikte arayı düzelten çiftin kavga sebebine ise akıl sır ermedi! Hayranlarından “Bunun için mi kavga ettiniz?” yorumlarını alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…