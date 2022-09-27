- 27 Eyl 2022 - 12:28 G: 27 Eyl 2022 - 12:47

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Birbirine Girdi! Aileler Araya Girmese Film Kopuyordu; Yaşananlara Akıl Sır Ermiyor… “Bunun İçin Mi?” Neler Oluyor?

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin kavga ettiğine dair iddialar gündemi salladı! Ailelerin araya girmesiyle birlikte arayı düzelten çiftin kavga sebebine ise akıl sır ermedi! Hayranlarından “Bunun için mi kavga ettiniz?” yorumlarını alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat’ta evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelde düğünlerini yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, düğünleriyle günlerde konuşulmuşlardı. Başarılı oyuncu Demet Özdemir’in giymiş olduğu gelinlikler, Oğuzhan Koç’un ise yüksek tabanlı ayakkabısı dalga konusu olmuştu. Evlilikleri oldukça mutlu ilerleyen çiftten gelen kötü haber herkesi korkuttu’ İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Eyl 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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