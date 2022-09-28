Survivor Seda Aktuğlu’nun Bikinisi Alev Alev Yaktı! “Şarap Gibi Hatunsun!” Görenler Mest Oldu; Bakanlar Tekrar Tekrar Baktı!
Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı TV8 ekranları ile özdeşleşen Survivor Türkiye yarışması, şimdilerde ardında popüler olarak bıraktığı isimler ile anılmaya başladı. O isimlerden biri olan ve katıldığı Survivor Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan Seda Aktuğlu ise, yaptığım son sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı TV8 ekranları ile özdeşleşen Survivor Türkiye yarışması, şimdilerde ardında popüler olarak bıraktığı isimler ile anılmaya başladı. O isimlerden biri olan ve katıldığı Survivor Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan Seda Aktuğlu ise, yaptığım son sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İddialı paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Survivor Türkiye yarışmacısı Seda Aktuğ’un paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı. Peki, Survivor Türkiye yarışmacısı Seda Aktuğlu ne paylaştı? Survivor Seda nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Aktuğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
28 Eyl 2022 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.