Survivor Seda Aktuğlu’nun Bikinisi Alev Alev Yaktı! “Şarap Gibi Hatunsun!” Görenler Mest Oldu; Bakanlar Tekrar Tekrar Baktı!

Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı TV8 ekranları ile özdeşleşen Survivor Türkiye yarışması, şimdilerde ardında popüler olarak bıraktığı isimler ile anılmaya başladı. O isimlerden biri olan ve katıldığı Survivor Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan Seda Aktuğlu ise, yaptığım son sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İddialı paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Survivor Türkiye yarışmacısı Seda Aktuğ’un paylaşımına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı. Peki, Survivor Türkiye yarışmacısı Seda Aktuğlu ne paylaştı? Survivor Seda nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Aktuğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…