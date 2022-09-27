- 27 Eyl 2022 - 16:56

Fatih Portakal’ın Yeni Adresi Belli Oldu! Artık Hafta İÇİ Her Gün Orada Yayında Olacak! Kimse Tahmin Etmiyordu!

Ünlü televizyon haber spikerlerinden Fatih Portakal’ın Fox Tv’den ayrılmasından sonra mesleğine hangi kanalda devam edeceği merak konusuydu. Ancak Fatih Portakal tüm merakları giderecek açıklamayı sonunda yaptı ve yeni adresini belirtti. İşte Fatih Portakal’ın haber sunacağı yeni adresi…

Türk televizyonlarında akşam haberlerinin en çok sevilen isimlerinden biri de Fatih Portakal. Fox TV’deki sabah saati haberleri kısmında uzun yıllar yayın yapmasından sonra popülerliği artan usta sunucu ana haber bülten sunucusu olarak gelmeye başladı. Popülerliği gitgide artan sunucu ise sık sık gündeme gelirken kanal ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında Fox TV’deki sunuculuğunun sona erdiğini açıklamıştı. Yaşanan ayrılık hem sevenleri hem de tüm izleyicileri oldukça şaşırtsa da yaşanan ayrılık sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de ünlü sunucu Fatih Portakal’ın Fox TV’den sonra hangi kanal ile anlaşacağı merak konusu olmakta idi. Pek çok kanal ile adı geçen Fatih Portakal’dan ise sonunda beklenen açıklama geldi ve izleyicilerle buluşacağı adresi açıkladı. İşte Fatih Portakal’ın yeni yayın adresi.

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27 Eyl 2022 - 16:56 - Gündem

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