Fahriye Evcen’den Kahreden Bebek Haberi! Düşük İddiası Ortalığı Salladı Geçti; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2. Çocuklarını Kucaklarına Almaya Gün Sayıyorlardı…

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, dizide sadece 1 sezon yer almıştı. Karan’a hamile kalmasıyla birlikte ekranlardan elini eteğini çeken Fahriye Evcen’in uzun yıllar sonra ilk kez Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alacak olması sevenlerini heyecanlandırmıştı ama ikinci çocuğa hamile kaldığını öğrenen Fahriye Evcen, sağlıklı bir hamilelik geçirmek adına diziden ayrılmaya karar vermişti. Şimdiyse sevenlerine kahreden haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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