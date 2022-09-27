Fahriye Evcen’den Kahreden Bebek Haberi! Düşük İddiası Ortalığı Salladı Geçti; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2. Çocuklarını Kucaklarına Almaya Gün Sayıyorlardı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’den kahreden haber geldi! 2. çocuklarını kucaklarına almalarına gün sayan çiftten gelen düşük iddiası, hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit cephesinde neler oluyor?
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, dizide sadece 1 sezon yer almıştı. Karan’a hamile kalmasıyla birlikte ekranlardan elini eteğini çeken Fahriye Evcen’in uzun yıllar sonra ilk kez Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alacak olması sevenlerini heyecanlandırmıştı ama ikinci çocuğa hamile kaldığını öğrenen Fahriye Evcen, sağlıklı bir hamilelik geçirmek adına diziden ayrılmaya karar vermişti. Şimdiyse sevenlerine kahreden haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.