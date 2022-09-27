Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında "Üvey Çocuk" Krizi! Evlilikleri Çatladı; Boşanmalarına Ramak Var! "Benim Annem Değil" Demişti; Kriz Çok Büyük...

Sabahların Sultanı Seda Sayan kendisinden 25 yaş eşi Çağlar Ökten ile 7. Kez nikah masasına oturmasıyla birlikte hem magazin hem de sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Düğünleriyle gündeme bomba gibi oturan çift bitmek bilmeyen balayı tatilleriyle de görenleri kıskançlıktan çatlatmıştı.

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