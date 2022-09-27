Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında "Üvey Çocuk" Krizi! Evlilikleri Çatladı; Boşanmalarına Ramak Var! "Benim Annem Değil" Demişti; Kriz Çok Büyük...
Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten arasında üvey çocuk krizi ortaya çıktı. Evlilikleri çatladı ve boşanmalarına ramak kaldı. Geçtiğimiz günlerde “Benim annem değil” sözleriyle gündemdeki en çok konuşulanlar arasında yer almıştı. Şimdi ortaya çıkan bir gerçek ise ortalığı yaktı geçti. İşte detaylar…
Sabahların Sultanı Seda Sayan kendisinden 25 yaş eşi Çağlar Ökten ile 7. Kez nikah masasına oturmasıyla birlikte hem magazin hem de sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Düğünleriyle gündeme bomba gibi oturan çift bitmek bilmeyen balayı tatilleriyle de görenleri kıskançlıktan çatlatmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.