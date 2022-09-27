- 27 Eyl 2022 - 17:48 G: 27 Eyl 2022 - 18:10

Masterchef Fatma Nur’a Maaş Haczi Geldi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; “Ya Evine Git, Ya…” Dedi, Film Koptu! Öyle Bir Yaptırım Aldı Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmacısı olan Fatma Nur olayı Acun Medya’yı salladı! Acun Ilıcalı’nın kararını vermesiyle birlikte tüm film koptu! Ilıcalı’nın “Ya evine git, ya…” dediği iddia edilince sosyal medya sallandı! Aldığı yaptırım ise şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümün birbirinden yetenekli 18 yarışmacı, Mavi takım kaptanı olabilmek adına kıyasıya mücadele vermişti. Büşra ve Çağatay ise en başarılı tabakları çıkartmış ve ikinci tura yükselmişlerdi. Çağatay ise rakibi Büşra’ya fark atarak; Mavi takım kaptanı olmayı başarmıştı. Yarışmada bulunan Fatma Nur’un ise yeni bölümde yine bir skandal yarattığı ortaya çıkmıştı! Acun Ilıcalı’nın ise resti çektiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Eyl 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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