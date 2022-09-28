Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinden Kötü Haber! Sevenleri Yasa Girdi! Sonunuz Böyle Mi Olacaktı? Kenan İmirzalıoğlu İse…
6 yıldır mutlu mesut evliliklerini sürdüren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden beklenmeyen kötü haber geldi. Ünlü meslektaş çiftten alınan haber tüm sevenlerini kahrederken magazin dünyası halen bu şaşkınlığı yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun açıklaması ise her şeyi ortaya döktü. İşte ünlü çift ile ilgili tüm gerçekler.
Ekranların en çok sevilen isimlerden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden herkesi şok edecek haber geldi. Yıllardır mutlu bir şekilde yürüttükleri evliliklerinde iki de çocuk sahibi olan çift herkesi yıktı. Meslektaş çift kameralara her zaman mutlu ve samimi pozlar verirken ani şekilde verilen haber resmen magazin dünyasını salladı.
6 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilişkilerini bir adım daha ileri taşıyarak evlenme kararı almışlardı. Daha sonra görkemli şekilde evlenen çift saçtıkları mutluluk ile herkes tarafından beğenilip taktir edilirken aradan geçen yıllar sonrasında geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı açıklama şok etkisi yarattı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ile ilgili merak edilen detaylar.
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28 Eyl 2022 - 09:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.