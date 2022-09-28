Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinden Kötü Haber! Sevenleri Yasa Girdi! Sonunuz Böyle Mi Olacaktı? Kenan İmirzalıoğlu İse…

Ekranların en çok sevilen isimlerden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden herkesi şok edecek haber geldi. Yıllardır mutlu bir şekilde yürüttükleri evliliklerinde iki de çocuk sahibi olan çift herkesi yıktı. Meslektaş çift kameralara her zaman mutlu ve samimi pozlar verirken ani şekilde verilen haber resmen magazin dünyasını salladı.

6 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilişkilerini bir adım daha ileri taşıyarak evlenme kararı almışlardı. Daha sonra görkemli şekilde evlenen çift saçtıkları mutluluk ile herkes tarafından beğenilip taktir edilirken aradan geçen yıllar sonrasında geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı açıklama şok etkisi yarattı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ile ilgili merak edilen detaylar.

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