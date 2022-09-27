Akasya Durağı’nın Obayana’sı Görenleri Şaşırtıyor! Ortadan Kaybolmuştu! Öyle Bir Yerde Yakalandı Ki, Meğer Yaptığı İş…
Ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olan ve bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi oyuncuları son günlerde merak konusu olurken dizinin en ikonik karakterlerinden biri olan Osman’ın kızı Dilek’in sevgilisi Obayana’yı canlandıran Max Bendo gören herkesi şaşırttı. İşte Obayana’nın son hali ve yaptığı iş ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Türk televizyon tarihinin en çok sevilen ve en başarılı yapımlarından biri de Akasya Durağı’dır. Dizide yer alan usta oyuncular ve hiç bitmek bilmeyen aksiyon ve komedi ile milyonların sevgisini kazanmayı başaran dizinin halen hatırı sayılır derecede seveni bulunmaktadır. Dizide ise en çok sevilen karakterlerden biri olan Osman Ağa aslında yumuşak kalpli ancak çok çabuk sinirlenebilen bir taksi şoförüdür. Osman Ağa’nın Dilek adında bir kızı vardır ve babasından gizli hiç de tahmin edilmeyecek bir sevgilisi vardır. Afrikalı siyahi Obayana ile gizli şekilde sevgili olan Dilek’in mücadelesi ise babasının bu ilişkiyi öğrenmesi ile başlar.
Dizide sürekli olarak Osman Ağa’dan kaçan ve mücadele eden Obayana karakterini canlandıran Max Bendo ise son hali ve yaptığı iş ile görenleri şaşırttı. İşte Obayana’nın son hali ve mesleği.
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27 Eyl 2022 - 21:31 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.