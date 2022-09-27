İrem Derici’den Gözyaşlarına Boğacak Haber Geldi! Uzun Süredir Sessizdi; Sonunda Açıklamasını Yaptı Ama Yapmaz Olaydı… Hayranları Paramparça Kaldı! Neler Oluyor?

Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de çok konuşulan isimler arasında yerini alan İrem Derici, yazı dolu dolu geçirmişti. Haftanın adeta 8 günü çalışan İrem Derici, en ufak boşluklarında hemen tatil yapmıştı. Öyle ki, İrem Derici yorgunluktan dolayı fenalık geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Konser takviminin her günü dolu geçen İrem Derici’den gelen son haberde yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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