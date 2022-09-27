Yasak Elma Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Seyirciler Kin Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! El Kadar Çocuğa Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da tepki üzerine tepki toplayan sahneler ekranlara gelince mideler bulandı. El kadar çocuğa yapılanlar öfke nöbetlerine neden oldu! Sosyal medyayı sallayan bu anlar ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni sezona gümbür gümbür başlayan Yasak Elma dizisinde el kadar çocuğun yaşadıkları ise seyircilerin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.