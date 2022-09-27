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27 Eyl 2022 - 21:32

Yasak Elma Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Seyirciler Kin Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! El Kadar Çocuğa Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da tepki üzerine tepki toplayan sahneler ekranlara gelince mideler bulandı. El kadar çocuğa yapılanlar öfke nöbetlerine neden oldu! Sosyal medyayı sallayan bu anlar ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…