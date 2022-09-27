- 27 Eyl 2022 - 21:37

Şok Market’ten Müjde! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Tükenmeye Başladı!

Şok market yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe bomba kampanyalar yapan Şok market bu haftaya özel kırmızı et, tavuk, yumurta, sucuk ve pastırma ve süt ürünlerinde fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Son dönemde yaşanan zamlardan sonra market ürünlerindeki fiyatlar artmaya devam ederken Şok market et ve süt reyonlarındaki ürünlerinde inanılmaz indirimler gerçekleştirdi ve kampanyayı yayınladı. İşte Şok marketteki kırmızı et, tavuk, yumurta, sucuk ve pastırma ve süt ürünlerinde indirimli fiyatları.

Lezzetlim Dana Kıyma 400 gram: 48,50 TL

Lezzetlim Dana Kuşbaşı 400 gram: 49,50 TL

Lezzetlim Dana Döner 300 gram: 33,75 TL

Lezzetlim Anne Köftesi Tadında 400 gram: 46,90 TL

Lezita Piliç Köfte 300 gram: 16,75 TL

Tadpi Piliç Baget kg: 36,90 TL

Tadpi Piliç Bonfile kg: 66,90 TL

Tadpi Piliç Izgara Kanat kg: 53,90 TL

Tadpi Piliç Izgara Tava kg: 76,50 TL

Tadpi Poşet Bütün Piliç kg: 32,90 TL

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27 Eyl 2022 - 21:37 - Gündem

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