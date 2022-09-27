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27 Eyl 2022 - 21:37

Şok Market’ten Müjde! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Tükenmeye Başladı!

Şok market yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe bomba kampanyalar yapan Şok market bu haftaya özel kırmızı et, tavuk, yumurta, sucuk ve pastırma ve süt ürünlerinde fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.