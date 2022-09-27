Ebru Polat Üzerine Yapışan Kıyafetinden Taşan Göğüsleri Şok Etti! “İki Beden Büyük Alsan Anca Olurmuş!” Yorumlar Arka Arkaya Geldi, Instagram Yandı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat’ın üzerine yapışan kıyafetinden göğüslerinin taşması olay üzerine olay yarattı! Hayranlarından “İki beden büyük alsan anca olurmuş” yorumlarında bulundular! Yorumları arka arkaya alan Polat, bu halleriyle Instagram’ı cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda, Hava Çok Sıcak gibi dillere dolanan ve hafızalara kazınan şarkıların sahibi olan Ebru Polar, paylaşımlarıyla dönem dönem öne çıkan isimler arasında yerini alıyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Polat’ın özellikle dekolteli ve cesur pozları ise görenlerin kalbini yerinden çıkarıyor. Son olarak üzerine yapışan bir kıyafet giyen Ebru Polat’ın göğüs dekoltesi alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.