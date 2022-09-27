Ebru Polat Üzerine Yapışan Kıyafetinden Taşan Göğüsleri Şok Etti! “İki Beden Büyük Alsan Anca Olurmuş!” Yorumlar Arka Arkaya Geldi, Instagram Yandı…

Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda, Hava Çok Sıcak gibi dillere dolanan ve hafızalara kazınan şarkıların sahibi olan Ebru Polar, paylaşımlarıyla dönem dönem öne çıkan isimler arasında yerini alıyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Polat’ın özellikle dekolteli ve cesur pozları ise görenlerin kalbini yerinden çıkarıyor. Son olarak üzerine yapışan bir kıyafet giyen Ebru Polat’ın göğüs dekoltesi alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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