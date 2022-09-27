Masterchef Vural’ın Yarışmadan Kazandığı Para Öyle Böyle Değil! Acun Ilıcalı Resmen Servetinin 4’te 3’ünü Hesabına Göndermiş! “Acun Reis Ne Yaptın Sen!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Pazar akşamı elenen Vural’ın yarışmadan kazandığı paralar gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın servetinin yarısından çoğunu yarışmacılara ödediği ortaya çıkınca; “Acun reis ne yaptın sen” yorumları yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasından Vural ne kadar kazanç sağladı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Vural Burnaz’ın elenmesinin ardından Şule isimli yarışmacı ana kadroya girmişti. Vural’ın elenmesi sevenlerini derinden üzmüştü ama Vural, yarışmadan gülerek ayrılmıştı. Yarışmadan sonra hesabına ödemesi yapılan Vural Burnaz’ın kazandığı para herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.