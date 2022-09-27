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27 Eyl 2022 - 23:08

Masterchef Vural’ın Yarışmadan Kazandığı Para Öyle Böyle Değil! Acun Ilıcalı Resmen Servetinin 4’te 3’ünü Hesabına Göndermiş! “Acun Reis Ne Yaptın Sen!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Pazar akşamı elenen Vural’ın yarışmadan kazandığı paralar gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın servetinin yarısından çoğunu yarışmacılara ödediği ortaya çıkınca; “Acun reis ne yaptın sen” yorumları yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasından Vural ne kadar kazanç sağladı?