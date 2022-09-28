- 28 Eyl 2022 - 09:26 G: 28 Eyl 2022 - 09:34

Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın…

Altın fiyatları çakıldıkça çakılıyor! Kuyumcular çoktan dizlerini dövmeye başladı! Öyle bir konuma geldi ki, ortalık adeta zangır zangır sallanamaya başladı! Altın alacak kişiler ise düşüşün arkasından soluğu kuyumcularda aldılar! Gündemi sallayıp geçen altın, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ukrayna ve Rusya savaşının başlamasıyla birlikte değerli emtialar bir anda grafiklerini farklı yönlerde çizmişti. Altının grafiğinin bu denli düşmesi ise araştırmalara konu oldu. Hem hediye hem de yatırım amaçlı altın alacak olanlara gelen bu son dakika uyarısı herkesi şaşırttı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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28 Eyl 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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