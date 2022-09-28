Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın…

Ukrayna ve Rusya savaşının başlamasıyla birlikte değerli emtialar bir anda grafiklerini farklı yönlerde çizmişti. Altının grafiğinin bu denli düşmesi ise araştırmalara konu oldu. Hem hediye hem de yatırım amaçlı altın alacak olanlara gelen bu son dakika uyarısı herkesi şaşırttı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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