Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın…
Altın fiyatları çakıldıkça çakılıyor! Kuyumcular çoktan dizlerini dövmeye başladı! Öyle bir konuma geldi ki, ortalık adeta zangır zangır sallanamaya başladı! Altın alacak kişiler ise düşüşün arkasından soluğu kuyumcularda aldılar! Gündemi sallayıp geçen altın, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ukrayna ve Rusya savaşının başlamasıyla birlikte değerli emtialar bir anda grafiklerini farklı yönlerde çizmişti. Altının grafiğinin bu denli düşmesi ise araştırmalara konu oldu. Hem hediye hem de yatırım amaçlı altın alacak olanlara gelen bu son dakika uyarısı herkesi şaşırttı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.