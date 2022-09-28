- 28 Eyl 2022 - 10:17 G: 28 Eyl 2022 - 10:21

Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 20 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısındaki çalışmaları Ankara’da yürüten özel elektrik dağıtım şirketi olan Başkent EDAŞ, Ankaralıları uyardı. Ankara’da bugün çalışmalardan kaynaklı olarak elektrik kesintileri yaşanacağını açıklayan Başkent EDAŞ, özellikle de o 12 ilçede yaşayan başkentliler için elektrik kesintisi sinyali verdi. Peki, 28 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 28 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Eyl 2022 - 10:17 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu... mask
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu...
Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Başvuru Süreci Devam Ediyor... mask
Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Başvuru Süreci Devam Ediyor...
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu... mask
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu...
Keçiören’de Lavantalar Hasat Edildi... mask
Keçiören’de Lavantalar Hasat Edildi...
Çankaya'da 90. Dil Bayramı ve Ödül Töreni DTÇSM’de Gerçekleşti... mask
Çankaya'da 90. Dil Bayramı ve Ödül Töreni DTÇSM’de Gerçekleşti...
Başkentte ‘İtfaiye Haftası’ Kutlamaları Başladı... mask
Başkentte ‘İtfaiye Haftası’ Kutlamaları Başladı...
Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı! mask
Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı!
Pursaklar Belediyesi’nden İşçilere Ek Zam! mask
Pursaklar Belediyesi’nden İşçilere Ek Zam!
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu... mask
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu...
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın… mask
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın…
Şok Market’ten Müjde! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Tükenmeye Başladı! mask
Şok Market’ten Müjde! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
Sigaraya Dev Zam! Sonunda Korkulan Oldu! Bu Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları! mask
Sigaraya Dev Zam! Sonunda Korkulan Oldu! Bu Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları!
Akasya Durağı’nın Obayana’sı Görenleri Şaşırtıyor! Ortadan Kaybolmuştu! Öyle Bir Yerde Yakalandı Ki, Meğer Yaptığı İş… mask
Akasya Durağı’nın Obayana’sı Görenleri Şaşırtıyor! Ortadan Kaybolmuştu! Öyle Bir Yerde Yakalandı Ki, Meğer Yaptığı İş…
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinden Kötü Haber! Sevenleri Yasa Girdi! Sonunuz Böyle Mi Olacaktı? Kenan İmirzalıoğlu İse… mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinden Kötü Haber! Sevenleri Yasa Girdi! Sonunuz Böyle Mi Olacaktı? Kenan İmirzalıoğlu İse…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL