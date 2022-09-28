Her ay burçlara farklı noktalarda şans ya da şansızlık getirebiliyor. Özellikle gökyüzünde yaşanan gelişmelerden ve ortaya çıkan açılardan oldukça etkilenen burçlar, bu gelişmeler doğrultusunda bazı konularda ferahlarken; bazı konularda şanssız hale gelebiliyor. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte bu ayın şanslı olacak olan burçları netleşmeye başlamış bulunuyor. Bu listede yer alan burçların, 2022 yılının ekim ayında rahat bir nefes alması çok mümkün görünüyor! Peki, hangi burç ekim ayında paradan yana sıkıntı yaşamayacak? İşte ekim ayını bolluk bereketle yaşayacak burçlar…