Söz konusu aşk olduğunda, her burcun insanı her dönem Teraziler kadar şanslı olmuyor. Tam bir aşk insanı olan Terazilerin aşkı bulmak için karakterleri gereği doğru zamanı beklemesi gerekmiyor. Ancak, bu durum bazı burçlar için pek de mümkün olmuyor. Tam aksine, bazı burçların toksik ilişkilerinden arınıp, doğru aşkı bulabilmesi için yılın en doğru zamanını beklemesi ve kapısına kadar gelen aşkı içeriye alması gerekiyor! Peki, hangi burçlar ekim ayında gerçek aşkı bulacak? İşte evleneceği kişiyle tanışacak olan burçlar…

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