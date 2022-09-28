- 28 Eyl 2022 - 11:48 G: 28 Eyl 2022 - 11:55

Yaprak Dökümü Şevket Şimdi Ne Yapıyor? Caner Kurtaran’ın Son Halini Gören Tanıyamadı! Caner Kurtaran Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Hafızalara Kanal D ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı dönem fenomen olan Yaprak Dökümü isimli dizinin Şevket karakteriyle kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran’ın yeni projesi netleşti. Bu sezon bambaşka bir proje ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Caner Kurtaran, hayranlarını heyecanlandırırken; son hali ise haberimizde...

Hafızalara Kanal D ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı dönem fenomen olan Yaprak Dökümü isimli dizinin Şevket karakteriyle kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran’ın yeni projesi netleşti. Bu sezon bambaşka bir proje ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Caner Kurtaran, hayranlarını heyecanlandırırken; son haliyle ise, Yaprak Dökümü izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Yaprak Dökümü Şevket şimdi ne yapıyor? Caner Kurtaran’ın son hali nasıl? Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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28 Eyl 2022 - 11:48 - Magazin

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Yaprak Dökümü Şevket Şimdi Ne Yapıyor? Caner Kurtaran’ın Son Halini Gören Tanıyamadı! Caner Kurtaran Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Yaprak Dökümü Şevket Şimdi Ne Yapıyor? Caner Kurtaran’ın Son Halini Gören Tanıyamadı! Caner Kurtaran Kimdir, Kaç Yaşındadır?
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