Yaprak Dökümü Şevket Şimdi Ne Yapıyor? Caner Kurtaran’ın Son Halini Gören Tanıyamadı! Caner Kurtaran Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Hafızalara Kanal D ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı dönem fenomen olan Yaprak Dökümü isimli dizinin Şevket karakteriyle kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran’ın yeni projesi netleşti. Bu sezon bambaşka bir proje ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Caner Kurtaran, hayranlarını heyecanlandırırken; son hali ise haberimizde...
Hafızalara Kanal D ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı dönem fenomen olan Yaprak Dökümü isimli dizinin Şevket karakteriyle kazınan ünlü oyuncu Caner Kurtaran’ın yeni projesi netleşti. Bu sezon bambaşka bir proje ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Caner Kurtaran, hayranlarını heyecanlandırırken; son haliyle ise, Yaprak Dökümü izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Yaprak Dökümü Şevket şimdi ne yapıyor? Caner Kurtaran’ın son hali nasıl? Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 11:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.