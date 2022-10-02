- 02 Eki 2022 - 23:16 G: 02 Eki 2022 - 23:24

76'lık Ajda Pekkan’ın Güzelliği Twitter’ı Salladı! “Yıllar Hep Es Geçmiş!” Yaşından Zerre Kadar İz Yok... Görenler Bu Genç Kızı Kim Diyor!

Sahneleriyle herkesi kendine hayran bırakmaya hala devam eden 76 yaşındaki ünlü pop star Ajda Pekkan, en son Bursa’da sahneye çıktı. Bursa sahnesinde Süperstar lakaplı Ajda Pekkan’ı yalnız bırakmayan ünlü oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, konserden çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. İşte detaylar...

Sahneleriyle herkesi kendine hayran bırakmaya hala devam eden 76 yaşındaki ünlü pop star Ajda Pekkan, en son Bursa’da sahneye çıktı. Bursa sahnesinde Süperstar lakaplı Ajda Pekkan’ı yalnız bırakmayan ünlü oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, konserden çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. O fotoğraf sonrası ise, sosyal medyanın gündemi Ajda Pekkan oldu! Peki, Ajda Pekkan neden gündem oldu? Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Ajda Pekkan konserinden ne paylaştı? Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Eki 2022 - 23:16 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Prestij Meselesi Filmin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Prestij Meselesi Ne Zaman Yayınlanacak? Prestij Meselesi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimler? mask
Prestij Meselesi Filmin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Prestij Meselesi Ne Zaman Yayınlanacak? Prestij Meselesi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimler?
Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar mask
Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
Ekim Ayını Bitik, Yıkık ve Mutsuz Geçirecek Burçlar Hangileridir? İşte Bu Ay Yüzü Gülmeyecek O Burçlar… mask
Ekim Ayını Bitik, Yıkık ve Mutsuz Geçirecek Burçlar Hangileridir? İşte Bu Ay Yüzü Gülmeyecek O Burçlar…
Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıran Veda! Ölümü Öyle Bir İsmin Elinden Oldu Ki, Duyan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oldu Neler… mask
Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıran Veda! Ölümü Öyle Bir İsmin Elinden Oldu Ki, Duyan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oldu Neler…
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Savaş Büyüdü! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Sakinleştiremedi! Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı! mask
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Savaş Büyüdü! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Sakinleştiremedi! Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Sırlarını Öğrendi! Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Sırlarını Öğrendi! Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…
Pınar Deniz’den Bomba Yargı İtirafı! Kaan Urgancıoğlu’yla Birbirine Girmişlerdi! Ceylin'in Son Sözler Ortalığı Karıştı! Finale Ramak Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Pınar Deniz’den Bomba Yargı İtirafı! Kaan Urgancıoğlu’yla Birbirine Girmişlerdi! Ceylin'in Son Sözler Ortalığı Karıştı! Finale Ramak Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Masterchef Barış’a Acun Medya’dan Sert Yaptırım Kapıda! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi; Bu Kadar Ağır Ceza 5 Yıldır Kimseye Verilmedi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Barış’a Acun Medya’dan Sert Yaptırım Kapıda! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi; Bu Kadar Ağır Ceza 5 Yıldır Kimseye Verilmedi! Neler Oldu Neler…
Cansu Dere Sütyensiz Pozları Baş Döndürdü! “41 Kere Maşallah!” Sırt Dekoltesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Yerinden Fırladı! Instagram Cayır Cayır… mask
Cansu Dere Sütyensiz Pozları Baş Döndürdü! “41 Kere Maşallah!” Sırt Dekoltesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Yerinden Fırladı! Instagram Cayır Cayır…
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Kalplerin Ritmini Yükseltti! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı… mask
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Kalplerin Ritmini Yükseltti! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tuncel Kurtiz Neden Vefat Etti, Kaç Yaşında Öldü? Usta Oyuncu Tuncel Kurtiz Kimdir? Tuncel Kurtiz’in Rol Aldığı Diziler Şoke Etti! mask
Tuncel Kurtiz Neden Vefat Etti, Kaç Yaşında Öldü? Usta Oyuncu Tuncel Kurtiz Kimdir? Tuncel Kurtiz’in Rol Aldığı Diziler Şoke Etti!
76'lık Ajda Pekkan’ın Güzelliği Twitter’ı Salladı! “Yıllar Hep Es Geçmiş!” Yaşından Zerre Kadar İz Yok... Görenler Bu Genç Kızı Kim Diyor! mask
76'lık Ajda Pekkan’ın Güzelliği Twitter’ı Salladı! “Yıllar Hep Es Geçmiş!” Yaşından Zerre Kadar İz Yok... Görenler Bu Genç Kızı Kim Diyor!
Bir Peri Masalı İlk Bölümde Reytingleri Sallamıştı! Bir Peri Masalı Uyarlama Mı, Nerede Çekiliyor? Bir Peri Masalı Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
Bir Peri Masalı İlk Bölümde Reytingleri Sallamıştı! Bir Peri Masalı Uyarlama Mı, Nerede Çekiliyor? Bir Peri Masalı Konusu ve Oyuncu Kadrosu...
Gülse Birsel’in Yeni Filmi "Yılbaşı Gecesi" Neyi Anlatıyor? Yılbaşı Gecesi Filminin Oyuncu Kadrosu ve Konusu Çok Dikkat Çekti... mask
Gülse Birsel’in Yeni Filmi "Yılbaşı Gecesi" Neyi Anlatıyor? Yılbaşı Gecesi Filminin Oyuncu Kadrosu ve Konusu Çok Dikkat Çekti...
Prestij Meselesi Filmin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Prestij Meselesi Ne Zaman Yayınlanacak? Prestij Meselesi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimler? mask
Prestij Meselesi Filmin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Prestij Meselesi Ne Zaman Yayınlanacak? Prestij Meselesi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimler?
Ekim Ayında Aldatılacak Burçlar Ortaya Çıktı! Aman Dikkat! İşte Aşkta Üzülmesin Kesin Olan O Burçlar… mask
Ekim Ayında Aldatılacak Burçlar Ortaya Çıktı! Aman Dikkat! İşte Aşkta Üzülmesin Kesin Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL