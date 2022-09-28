Ajda Pekkan’ın Son Hali Twitter’ı Salladı! “Yıllar Bu Kadını Es Geçiyor!” Yaşından Zerre İz Bırakmadı; Gören Tanıyamadı!
Sahneleriyle herkesi kendine hayran bırakmaya hala devam eden 76 yaşındaki ünlü pop star Ajda Pekkan, en son Bursa’da sahneye çıktı. Bursa sahnesinde Süperstar lakaplı Ajda Pekkan’ı yalnız bırakmayan ünlü oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, konserden çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. İşte detaylar...
Sahneleriyle herkesi kendine hayran bırakmaya hala devam eden 76 yaşındaki ünlü pop star Ajda Pekkan, en son Bursa’da sahneye çıktı. Bursa sahnesinde Süperstar lakaplı Ajda Pekkan’ı yalnız bırakmayan ünlü oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, konserden çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. O fotoğraf sonrası ise, sosyal medyanın gündemi Ajda Pekkan oldu! Peki, Ajda Pekkan neden gündem oldu? Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Ajda Pekkan konserinden ne paylaştı? Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 13:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.