Ajda Pekkan’ın Son Hali Twitter’ı Salladı! “Yıllar Bu Kadını Es Geçiyor!” Yaşından Zerre İz Bırakmadı; Gören Tanıyamadı!

Sahneleriyle herkesi kendine hayran bırakmaya hala devam eden 76 yaşındaki ünlü pop star Ajda Pekkan, en son Bursa’da sahneye çıktı. Bursa sahnesinde Süperstar lakaplı Ajda Pekkan’ı yalnız bırakmayan ünlü oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, konserden çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. O fotoğraf sonrası ise, sosyal medyanın gündemi Ajda Pekkan oldu! Peki, Ajda Pekkan neden gündem oldu? Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Ajda Pekkan konserinden ne paylaştı? Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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