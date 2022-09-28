- 28 Eyl 2022 - 13:25 G: 28 Eyl 2022 - 13:42

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programında Tüyler Ürperten Olay! Anında Polisler Olaya Müdahalede Bulundu; Didem Arslan Yılmaz Donup Kaldı!

Show TV ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, geçtiğimiz gün şüpheli bir cinayet davasının üzerindeki sır perdesini araladı. Bir süredir Mustafa Kut’un katilini arayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, dünkü bölümünde katili buldu. İşte o çarpıcı anlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Show TV ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, geçtiğimiz gün şüpheli bir cinayet davasının üzerindeki sır perdesini araladı. Bir süredir Mustafa Kut’un katilini arayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, dünkü bölümünde katili buldu. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dünkü bölümünde yaşananlar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, Mustafa Kut olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Mustafa Kut katilimi kim, bulundu mu? İşte, detaylar…

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28 Eyl 2022 - 13:25 - Dizi Haberleri

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programında Tüyler Ürperten Olay! Anında Polisler Olaya Müdahalede Bulundu; Didem Arslan Yılmaz Donup Kaldı! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programında Tüyler Ürperten Olay! Anında Polisler Olaya Müdahalede Bulundu; Didem Arslan Yılmaz Donup Kaldı!
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