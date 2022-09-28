Seda Sayan 18’lik Genç Kızların Çatır Çatır Çatlattı! “Salında Boyunu Görelim!” Gelinlik Kız Gibi Süzüldü, Görenler “60 Yaşında” Diyemedi! Minicik Şortu…
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, genç kızların kıskançlıktan çatlamasına neden oldu! “Salında boyunu görelim” yorumlarını alan Seda Sayan, adeta gelinlik kız gibi süzüldü! “60 yaşında” denilemeyen Seda Sayan, minicik şortuyla başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat tarihinde romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, yeniden evlendiğini duyurmuştu. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük isimle evlenince hayranları şok içerisinde kalmıştı. Çok büyük bir aşk yaşadığını her fırsatta açıklayan Seda Sayan’ın düğünden önce ve sonraki değişimi dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.