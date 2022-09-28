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28 Eyl 2022 - 13:47

Seda Sayan 18’lik Genç Kızların Çatır Çatır Çatlattı! “Salında Boyunu Görelim!” Gelinlik Kız Gibi Süzüldü, Görenler “60 Yaşında” Diyemedi! Minicik Şortu…

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, genç kızların kıskançlıktan çatlamasına neden oldu! “Salında boyunu görelim” yorumlarını alan Seda Sayan, adeta gelinlik kız gibi süzüldü! “60 yaşında” denilemeyen Seda Sayan, minicik şortuyla başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…