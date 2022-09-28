Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Songül Krizi! Sadi Şimdi Ortalığı Ayağa Kaldıracak; Kıyameti Koparacak! Diziden Ayrılması An Meselesi…
Yaz aylarından bu yana heyecanla takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü televizyon seyircisinin ağzını adeta açık bıraktı. Özellikle Songül’ün başına gelenler ile herkesi şaşırtan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı. İşte detaylar...
Yaz aylarından bu yana heyecanla takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü televizyon seyircisinin ağzını adeta açık bıraktı. Özellikle Songül’ün başına gelenler ile herkesi şaşırtan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 14:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.