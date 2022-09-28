- 28 Eyl 2022 - 14:03 G: 28 Eyl 2022 - 14:08

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Songül Krizi! Sadi Şimdi Ortalığı Ayağa Kaldıracak; Kıyameti Koparacak! Diziden Ayrılması An Meselesi…

Yaz aylarından bu yana heyecanla takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü televizyon seyircisinin ağzını adeta açık bıraktı. Özellikle Songül’ün başına gelenler ile herkesi şaşırtan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı. İşte detaylar...

Yaz aylarından bu yana heyecanla takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü televizyon seyircisinin ağzını adeta açık bıraktı. Özellikle Songül’ün başına gelenler ile herkesi şaşırtan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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28 Eyl 2022 - 14:03 - Dizi Haberleri

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