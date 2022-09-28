Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Eyl 2022 - 14:13

Müge Anlı ve Esra Erol’un Akıl Hocasıydı… Esra Ceyhan’ın Kızıyla Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Açıklaması Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Türkiye’nin tanınmış sunucularından biri olan Esra Ceyhan, bir süredir ekranlardan uzak olmasına karşın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile popülerliğini korumayı sürdürdü. Geçtiğimiz gün bu hesabından kızı ile bir paylaşım yapan Esra Ceyhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...