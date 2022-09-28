Müge Anlı ve Esra Erol’un Akıl Hocasıydı… Esra Ceyhan’ın Kızıyla Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Açıklaması Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Türkiye’nin tanınmış sunucularından biri olan Esra Ceyhan, bir süredir ekranlardan uzak olmasına karşın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile popülerliğini korumayı sürdürdü. Geçtiğimiz gün bu hesabından kızı ile bir paylaşım yapan Esra Ceyhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin tanınmış sunucularından biri olan Esra Ceyhan, bir süredir ekranlardan uzak olmasına karşın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile popülerliğini korumayı sürdürdü. Geçtiğimiz gün bu hesabından kızı ile bir paylaşım yapan Esra Ceyhan, o paylaşımının altına düştüğü notla herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Esra Ceyhan ne paylaştı? Esra Ceyhan paylaşımının altına ne notunu düştü? Esra Ceyhan’ın kızı Ayşe kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
28 Eyl 2022 - 14:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.