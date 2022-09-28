- 28 Eyl 2022 - 14:13 G: 28 Eyl 2022 - 14:18

Müge Anlı ve Esra Erol’un Akıl Hocasıydı… Esra Ceyhan’ın Kızıyla Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Açıklaması Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Türkiye’nin tanınmış sunucularından biri olan Esra Ceyhan, bir süredir ekranlardan uzak olmasına karşın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile popülerliğini korumayı sürdürdü. Geçtiğimiz gün bu hesabından kızı ile bir paylaşım yapan Esra Ceyhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Türkiye’nin tanınmış sunucularından biri olan Esra Ceyhan, bir süredir ekranlardan uzak olmasına karşın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile popülerliğini korumayı sürdürdü. Geçtiğimiz gün bu hesabından kızı ile bir paylaşım yapan Esra Ceyhan, o paylaşımının altına düştüğü notla herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Esra Ceyhan ne paylaştı? Esra Ceyhan paylaşımının altına ne notunu düştü? Esra Ceyhan’ın kızı Ayşe kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

28 Eyl 2022 - 14:13 - Magazin

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