Ebru Gündeş’in Biricik Aşkından Bomba Düğün Hediyesi! Milyon Liralık Yüzükten Sonra Asıl Bomba Patladı; Kendisinden 19 Yaş Küçük Aşkı Paraya Kıydı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’e biricik aşkından bomba bir düğün hediyesi geldi. Geçtiğimiz günlerde milyon liralık bir tektaşla evlenme teklifi alan Ebru Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük aşkına gözyaşları içerisinde “Evet” demişti ama asıl bomba şimdi patladı! İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi olan Reza Zarrab’tan yasak aşk dedikoduları sonrasında boşanma kararı alan Ebru Gündeş, boşanma davasını açmıştı. Hadise’yle Reza Zarrab’ın yakınlaştığına dair iddialar gündeme gelince; Ebru Gündeş soluğu mahkemede almış ve eski eşiyle tüm ilişiğini kesmişti. Boşanmadan aylar sonra Ebru Gündeş’in adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’la adı aşk iddialarına karışmıştı ama Gündeş cephesinden yalanlama gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.