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28 Eyl 2022 - 17:10

Ebru Gündeş’in Biricik Aşkından Bomba Düğün Hediyesi! Milyon Liralık Yüzükten Sonra Asıl Bomba Patladı; Kendisinden 19 Yaş Küçük Aşkı Paraya Kıydı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’e biricik aşkından bomba bir düğün hediyesi geldi. Geçtiğimiz günlerde milyon liralık bir tektaşla evlenme teklifi alan Ebru Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük aşkına gözyaşları içerisinde “Evet” demişti ama asıl bomba şimdi patladı! İşte merak edilenler…