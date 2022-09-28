Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira…

30 Eylül’e kadar geçerli olacak bir indirimde bulunan Tarım Kredi Market, temel ihtiyaç ürünlerinde yapılamayacak indirimleri yaptı. Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerin dikkatlerini üzerine çeken Tarım Kredi Market; sucuk, çay, tavuk, deterjan ve peynir ve birçok temel gıda ürünlerinde muhteşem bir indirim kampanyası başlattığını ve sadece 1 gün sonra biteceğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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