Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira…
Tarım Kredi Market, zam mam dinlemiyor! Yapmış olduğu indirimlerle vatandaşın cebini düşündüğünü gösteren Tarım Kredi Market; sucuk, çay, tavuk, deterjan ve peynir gibi birçok üründe fiyatları diplere çekti. Öyle ki, birçok markette 170 liradan aşağı satılmayan 5 litrelik Ayçiçek yağını bile sadece 135 liraya raflara dizdi! İşte Tarım Kredi Market’in bomba indirimi…
30 Eylül’e kadar geçerli olacak bir indirimde bulunan Tarım Kredi Market, temel ihtiyaç ürünlerinde yapılamayacak indirimleri yaptı. Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerin dikkatlerini üzerine çeken Tarım Kredi Market; sucuk, çay, tavuk, deterjan ve peynir ve birçok temel gıda ürünlerinde muhteşem bir indirim kampanyası başlattığını ve sadece 1 gün sonra biteceğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.