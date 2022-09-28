- 28 Eyl 2022 - 23:25

Tarım Kredi Marketten Çıldırtan Dev İndirim! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir, Bulgur, Nohut Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira…

Tarım Kredi Market, zam mam dinlemiyor! Yapmış olduğu indirimlerle vatandaşın cebini düşündüğünü gösteren Tarım Kredi Market; sucuk, çay, tavuk, deterjan ve peynir gibi birçok üründe fiyatları diplere çekti. Öyle ki, birçok markette 170 liradan aşağı satılmayan 5 litrelik Ayçiçek yağını bile sadece 135 liraya raflara dizdi! İşte Tarım Kredi Market’in bomba indirimi…

30 Eylül’e kadar geçerli olacak bir indirimde bulunan Tarım Kredi Market, temel ihtiyaç ürünlerinde yapılamayacak indirimleri yaptı. Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerin dikkatlerini üzerine çeken Tarım Kredi Market; sucuk, çay, tavuk, deterjan ve peynir ve birçok temel gıda ürünlerinde muhteşem bir indirim kampanyası başlattığını ve sadece 1 gün sonra biteceğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eyl 2022 - 23:25 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı! mask
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
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A101 Market’ten Büyük Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL'ye Düştü! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler!
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Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin!
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Carrefoursa Market’ten Bomba Fırsat! Hafta Sonuna Özel Temel Gıda Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker Fiyatlarında Dev Kampanya!
A101 Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Salça, Makarna, Bakliyat ve Zeytin Yağı Fiyatlarında Kampanya! Fiyatlar Yarıya Düştü! Reyonlar Boşalıyor! mask
A101 Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Salça, Makarna, Bakliyat ve Zeytin Yağı Fiyatlarında Kampanya! Fiyatlar Yarıya Düştü! Reyonlar Boşalıyor!
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BİM’de Dev İndirim Cuma Günü Başlıyor! A’dan, Z’ye Kampanya! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Nohut ve Prinç Fiyatları Düştü! İşte Bim 22 Eylül Kataloğu...
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! Ayçiçek Yağı 33 Lira, Yumurta 26 Lira, Zeytin 13 Lira, Toz Deterjan 56 Lira… “Helal Olsun!” mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! Ayçiçek Yağı 33 Lira, Yumurta 26 Lira, Zeytin 13 Lira, Toz Deterjan 56 Lira… “Helal Olsun!”
Toz Şeker ve Küp Şeker Fiyatlarını Görenler Şok Oldu! En Ucuz Toz Şeker ve Küp Şeker Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Toz Şeker ve Küp Şeker Kilosu Ne Kadar? mask
Toz Şeker ve Küp Şeker Fiyatlarını Görenler Şok Oldu! En Ucuz Toz Şeker ve Küp Şeker Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Toz Şeker ve Küp Şeker Kilosu Ne Kadar?
Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin… mask
Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
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Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Bu Fırsatı Kaçıran Pişman Olur! Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 39 Lira…
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