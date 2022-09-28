Gönül Dağı Dizisinden Vedaların Ardı Arkası Kesilmedi! Dilek’ten Sonra Gedeli’de Kasırga Çıktı; Reytingler Diplere Çakıldı! “Saçmaladınız İyice!” O İsim…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan vedaların ardı arkası kesilmek nedir bilmedi! Dilek’ten sonra reytinglerde diplere çakılan dizi, aynı zamanda Gedeli’de kasırgaların çıkmasına neden oldu! “Saçmaladınız iyice” yorumlarını alan Gönül Dağı dizisinden gelen son ayrılık, izleyicisini şoke etti. İşte merak edilenler…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Zümre Meğreli, Ege Aydan, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, ilk iki sezonuyla seyircileri ekran başına kilitlemişti. Geçtiğimiz sezonunda diziye veda eden Gülsim Ali İlhan, dizinin diplere çakılmasına neden olmuştu! Yeni sezonda istediği reyting oranlarını alamayan Gönül Dağı dizisinden bir ismin daha koptuğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.