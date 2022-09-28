Gönül Dağı Dizisinden Vedaların Ardı Arkası Kesilmedi! Dilek’ten Sonra Gedeli’de Kasırga Çıktı; Reytingler Diplere Çakıldı! “Saçmaladınız İyice!” O İsim…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Zümre Meğreli, Ege Aydan, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, ilk iki sezonuyla seyircileri ekran başına kilitlemişti. Geçtiğimiz sezonunda diziye veda eden Gülsim Ali İlhan, dizinin diplere çakılmasına neden olmuştu! Yeni sezonda istediği reyting oranlarını alamayan Gönül Dağı dizisinden bir ismin daha koptuğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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