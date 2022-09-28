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28 Eyl 2022 - 19:12

Masterchef Yarışmasında Bu Hafta Eleme Yok! Acun İstedi, O İsim Evine Gönderildi! Şok Diskalifiye Kararı Çıktı; Sosyal Medya İkiye Bölündü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dengeler alt üst oldu! Bu hafta yarışmada elemenin olmayacağı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın isteği üzerine evine gönderilen yarışmacı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Sosyal medyayı ikiye bölen bu durum sonrasında gözler hangi ismin gönderildiğine çevrildi! İşte merak edilenler…