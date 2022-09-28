Masterchef Yarışmasında Bu Hafta Eleme Yok! Acun İstedi, O İsim Evine Gönderildi! Şok Diskalifiye Kararı Çıktı; Sosyal Medya İkiye Bölündü…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dengeler alt üst oldu! Bu hafta yarışmada elemenin olmayacağı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın isteği üzerine evine gönderilen yarışmacı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Sosyal medyayı ikiye bölen bu durum sonrasında gözler hangi ismin gönderildiğine çevrildi! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım kebap çeşitleri üzerine savaş vermiş ve gün sonunda kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takım komple kaybederken; eleme potasına giden isimler ise Kaan ve Fatma Nur olmuştu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.