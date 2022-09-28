- 28 Eyl 2022 - 20:45 G: 28 Eyl 2022 - 20:47

Demet Özdemir’in Çocukluk Fotoğrafını Görenler “Hemen Çocuk Yap!” Dedi! Tatlılıktan Kırılıyor; Bir Gram Değişmemiş! Twitter’ı Ayağa Kaldırdı… “Yok Artık!”

Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Demet Özdemir’in çocukluk fotoğrafı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! Görenler “Hemen çocuk yap” demeden duramadığı o görsellerde Demet Özdemir’in tatlılıktan kırıldığı öne çıktı! Bir gram değişim yaşamamış olan Özdemir, Twitter’ın kendisini konuşmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde Etiler’deki lüks bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Çok romantik bir evlenme teklifi aldığını dile getiren Demet Özdemir, geçtiğimiz ay biricik sevgilisi Oğuzhan Koç’la dünya evine girmişti. Düğünleriyle şok etkisi yaratan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, hayranlarını havalara uçurmuştu. Peki, yıllar sonra ortaya çıkan Demet Özdemir’in çocukluk fotoğrafı nasıl?

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28 Eyl 2022 - 20:45 Ankara- Yaşam

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