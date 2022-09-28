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28 Eyl 2022 - 20:45

Demet Özdemir’in Çocukluk Fotoğrafını Görenler “Hemen Çocuk Yap!” Dedi! Tatlılıktan Kırılıyor; Bir Gram Değişmemiş! Twitter’ı Ayağa Kaldırdı… “Yok Artık!”

Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Demet Özdemir’in çocukluk fotoğrafı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! Görenler “Hemen çocuk yap” demeden duramadığı o görsellerde Demet Özdemir’in tatlılıktan kırıldığı öne çıktı! Bir gram değişim yaşamamış olan Özdemir, Twitter’ın kendisini konuşmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…