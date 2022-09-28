- 28 Eyl 2022 - 20:55 G: 28 Eyl 2022 - 21:00

Gökhan Çıra’dan Kalpleri Titreten Selin Ciğerci İtirafı! Boşandıktan Bir Ay Sonra Ne Var Ne Yok Her Şeyi Ortaya Döktü! “İntihar Etmeyi Düşündüm!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökhan Çıra’dan kalpleri titreten Selin Ciğerci itirafı geldi. Boşanmalarının üzerinden yaklaşık bir ay geçince; ne var ne yok hepsini ortaya döktü. Bir dönem intihar etmeyi bile düşündüğünü açıklayan Gökhan Çıra, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, milyonları ikiye ayırmıştı. Ciğerci için “Çocuğum gibi görüyorum” dediği futbol kariyerinden vazgeçen ve ekmeğini başka yerden kazanmaya başlayan Gökhan Çıra, ağızların açık kalmasına neden olacak ifadelerde bulundu! İşte boşanmanın ardından gelen “İntiharı düşündüm” açıklamasının şoke eden sebebi…

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28 Eyl 2022 - 20:55 Ankara- Yaşam

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