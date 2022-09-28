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28 Eyl 2022 - 20:55

Gökhan Çıra’dan Kalpleri Titreten Selin Ciğerci İtirafı! Boşandıktan Bir Ay Sonra Ne Var Ne Yok Her Şeyi Ortaya Döktü! “İntihar Etmeyi Düşündüm!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökhan Çıra’dan kalpleri titreten Selin Ciğerci itirafı geldi. Boşanmalarının üzerinden yaklaşık bir ay geçince; ne var ne yok hepsini ortaya döktü. Bir dönem intihar etmeyi bile düşündüğünü açıklayan Gökhan Çıra, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…