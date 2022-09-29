Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir? Bir Peri Masalı Ekranları Salladı Geçti; Oyuncuları Tek Tek Ortaya Çıktı!
Bir süredir yayınlanan tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken ve televizyon seyircisini merakta bırakan Bir Peri Masalı dizisi, dün itibariyle yayın hayatına başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Bir Peri Masalı dizisi, günün en çok izlenen dizilerinden biri olmayı da başardı. İşte detaylar...
Bir süredir yayınlanan tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken ve televizyon seyircisini merakta bırakan Bir Peri Masalı dizisi, dün itibariyle yayın hayatına başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Bir Peri Masalı dizisi, günün en çok izlenen dizilerinden biri olmayı da başardı. Bir Peri Masalı dizisinin ekranlara gelmeye başlamasının ardından ise, diziye dair pek çok detay da ortaya çıktı! Peki, Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir, uyarlama mı? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı dizisi hangi kanalda, hangi gün? İşte, detaylar…
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29 Eyl 2022 - 10:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.