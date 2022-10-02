- 02 Eki 2022 - 23:12

Bir Peri Masalı İlk Bölümde Reytingleri Sallamıştı! Bir Peri Masalı Uyarlama Mı, Nerede Çekiliyor? Bir Peri Masalı Konusu ve Oyuncu Kadrosu...

Bir süredir yayınlanan tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken ve televizyon seyircisini merakta bırakan Bir Peri Masalı dizisi, dün itibariyle yayın hayatına başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Bir Peri Masalı dizisi, günün en çok izlenen dizilerinden biri olmayı da başardı. İşte detaylar...

Bir süredir yayınlanan tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken ve televizyon seyircisini merakta bırakan Bir Peri Masalı dizisi, dün itibariyle yayın hayatına başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Bir Peri Masalı dizisi, günün en çok izlenen dizilerinden biri olmayı da başardı. Bir Peri Masalı dizisinin ekranlara gelmeye başlamasının ardından ise, diziye dair pek çok detay da ortaya çıktı! Peki, Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir, uyarlama mı? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı dizisi hangi kanalda, hangi gün? İşte, detaylar…

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02 Eki 2022 - 23:12 - Dizi Haberleri

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