Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Sütyen Giymeyince Film Koptu! Babası Yapma Kızım, Etme Kızım Dedikçe Açıldı Saçıldı! Ateşli Yorumlar Patladı Gitti!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sütyen giymeyince film koptu. Babası yapma etme dese de açıldıkça açıldı ve saçıldı. Ateşli yorumların arka arkaya geldiği fotoğrafı ve Yasmin Erbil’in hem sosyal medya hem de magazin gündeminde bomba etkisi yaratan paylaşımlarını sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve başarılı oyuncu Nergis Kumbasar’ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek ekranlarda boy göstermişti. Oyunculuğun yanı sıra her paylaşımıyla dudak uçuklatan ve sık sık Şeyma Subaşı’na benzetilen Yasmin Erbil’den gelen son paylaşımlar yürek hoplattı. Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.