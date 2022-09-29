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29 Eyl 2022 - 11:26

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Sütyen Giymeyince Film Koptu! Babası Yapma Kızım, Etme Kızım Dedikçe Açıldı Saçıldı! Ateşli Yorumlar Patladı Gitti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sütyen giymeyince film koptu. Babası yapma etme dese de açıldıkça açıldı ve saçıldı. Ateşli yorumların arka arkaya geldiği fotoğrafı ve Yasmin Erbil’in hem sosyal medya hem de magazin gündeminde bomba etkisi yaratan paylaşımlarını sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!