Her burç için her ay çok da şanslı gelmiyor. Kabul etmek gerekirse bazı burçlar, yılın 12 ayı şans tılsımını üzerinden çıkaramazken; bazı burçlar ise, şansı 12 yılda bir falan yakalıyor. Hayatın burçlarda da adil olmadığı düşünüldüğünde özellikle bazı burçların bazı zamanlarda daha şanssız olduğunu söylemek de pek tabi mümkün oluyor. Yaklaşan ekim ayıyla birlikte ise, bu ayın şanssız olacak olan burçları belli olmuş bulunuyor! Peki, ekim ayında derde düşecek burçlar hangileridir? İşte bir ay boyunca başı ağrıyacak burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...