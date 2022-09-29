Ekim Ayında Derde Düşecek Burçlar Hangileridir? İşte Bir Ay Boyunca Başı Ağrıyacak Burçlar…
Her burç için her ay çok da şanslı gelmiyor. Kabul etmek gerekirse bazı burçlar, yılın 12 ayı şans tılsımını üzerinden çıkaramazken; bazı burçlar ise, şansı 12 yılda bir falan yakalıyor. Hayatın burçlarda da adil olmadığı düşünüldüğünde özellikle bazı burçların bazı zamanlarda daha şanssız olduğunu söylemek de pek tabi mümkün oluyor. İşte derde düşecek burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Her burç için her ay çok da şanslı gelmiyor. Kabul etmek gerekirse bazı burçlar, yılın 12 ayı şans tılsımını üzerinden çıkaramazken; bazı burçlar ise, şansı 12 yılda bir falan yakalıyor. Hayatın burçlarda da adil olmadığı düşünüldüğünde özellikle bazı burçların bazı zamanlarda daha şanssız olduğunu söylemek de pek tabi mümkün oluyor. Yaklaşan ekim ayıyla birlikte ise, bu ayın şanssız olacak olan burçları belli olmuş bulunuyor! Peki, ekim ayında derde düşecek burçlar hangileridir? İşte bir ay boyunca başı ağrıyacak burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Eyl 2022 - 11:21 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.