- 29 Eyl 2022 - 11:21 G: 29 Eyl 2022 - 12:10

Ekim Ayında Aldatılacak Burçlar Belli Oldu! İşte Aşkı Tarafından Sırtından Bıçaklanacak Olan Burçlar…

Son zamanlarda bazı burçların aşk yaşamı pek de yolunda gitmiyor. Özellikle devam eden retronun da etkisiyle hemen hemen her burç, aşk yaşamında sorunlar bulmaya başlamış bulunuyor. Ancak bazı burçlar var ki, ekim ayıyla birlikte aşk yaşamında buldukları sorunların yersiz olmadığını anlamaya başlıyor. İşte Ekim ayı ile birlikte aldatılmaya başlayacak burçlar...

Son zamanlarda bazı burçların aşk yaşamı pek de yolunda gitmiyor. Özellikle devam eden retronun da etkisiyle hemen hemen her burç, aşk yaşamında sorunlar bulmaya başlamış bulunuyor. Ancak bazı burçlar var ki, ekim ayıyla birlikte aşk yaşamında buldukları sorunların yersiz olmadığını anlamaya başlıyor. Evet, bu burçlar ne yazık ki hayatlarının aşkları tarafından ihanete uğrayacak gibi görünüyor! Peki, ekim ayında aldatılacak burçlar hangileridir? İşte aşkı tarafından sırtından bıçaklanacak olan burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

29 Eyl 2022 - 11:21 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ekim Ayında Derde Düşecek Burçlar Hangileridir? İşte Bir Ay Boyunca Başı Ağrıyacak Burçlar… mask
Ekim Ayında Derde Düşecek Burçlar Hangileridir? İşte Bir Ay Boyunca Başı Ağrıyacak Burçlar…
Ekim Ayında Parası Bol, Şansı Çok, Aşkı Zirvede Olacak Burçlar Açıklandı! İşte 4 Yapraklı Yonca Bulacak Burçlar… mask
Ekim Ayında Parası Bol, Şansı Çok, Aşkı Zirvede Olacak Burçlar Açıklandı! İşte 4 Yapraklı Yonca Bulacak Burçlar…
Ekim Ayında Gerçek Aşkı Bulacak Burçlar Hangisidir? İşte Evleneceği Kişiyle Tanışacak Olan Burçlar… mask
Ekim Ayında Gerçek Aşkı Bulacak Burçlar Hangisidir? İşte Evleneceği Kişiyle Tanışacak Olan Burçlar…
Hangi Burç Ekim Ayında Paradan Yana Sıkıntı Yaşamayacak? İşte Ekim Ayında Paraya Para Demeyecek O Burçlar… mask
Hangi Burç Ekim Ayında Paradan Yana Sıkıntı Yaşamayacak? İşte Ekim Ayında Paraya Para Demeyecek O Burçlar…
Hangi Burç Kalbine Söz Geçiremiyor? İşte Aklının Sesini Duyamayan Burçlar… mask
Hangi Burç Kalbine Söz Geçiremiyor? İşte Aklının Sesini Duyamayan Burçlar…
Hangi Burç Ayrılık Acısıyla Kahrolacak? İşte Sevgilisi Tarafından Terk Edilecek Burçlar… mask
Hangi Burç Ayrılık Acısıyla Kahrolacak? İşte Sevgilisi Tarafından Terk Edilecek Burçlar…
Hangi Burç Sosyal Medya Bağımlısıdır? İşte Instagram’dan Çıkıp Twitter’a Giren Burçlar… mask
Hangi Burç Sosyal Medya Bağımlısıdır? İşte Instagram’dan Çıkıp Twitter’a Giren Burçlar…
Hangi Burç Sürekli Haksızlığa Uğrar? İşte Hayatı Sırtından Hançerlenmekle Geçen Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Haksızlığa Uğrar? İşte Hayatı Sırtından Hançerlenmekle Geçen Burçlar…
Hangi Burç Çok İyi Anne Olur? İşte İçerisinde Sevgi, Merhamet ve Şefkat Bulunan Burçlar… mask
Hangi Burç Çok İyi Anne Olur? İşte İçerisinde Sevgi, Merhamet ve Şefkat Bulunan Burçlar…
Hangi Burcun Yüreği Kuş Gibi Hafiftir? İşte Huzura Ermiş Olan Mutlu Burçlar… mask
Hangi Burcun Yüreği Kuş Gibi Hafiftir? İşte Huzura Ermiş Olan Mutlu Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Sütyen Giymeyince Film Koptu! Babası Yapma Kızım, Etme Kızım Dedikçe Açıldı Saçıldı! Ateşli Yorumlar Patladı Gitti! mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Sütyen Giymeyince Film Koptu! Babası Yapma Kızım, Etme Kızım Dedikçe Açıldı Saçıldı! Ateşli Yorumlar Patladı Gitti!
Ekim Ayında Derde Düşecek Burçlar Hangileridir? İşte Bir Ay Boyunca Başı Ağrıyacak Burçlar… mask
Ekim Ayında Derde Düşecek Burçlar Hangileridir? İşte Bir Ay Boyunca Başı Ağrıyacak Burçlar…
Prestij Meselesi Filmi Neyi Anlatıyor? Prestij Meselesi Ne Zaman Yayınlanacak? Prestij Meselesi Oyuncuları Kimler? mask
Prestij Meselesi Filmi Neyi Anlatıyor? Prestij Meselesi Ne Zaman Yayınlanacak? Prestij Meselesi Oyuncuları Kimler?
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Nişanında Büyük Kriz! “Damat Olarak Kabul Edemem!” Demiş; En Mutlu Günleri Zehir Olmuş! Neler Oluyor? mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Nişanında Büyük Kriz! “Damat Olarak Kabul Edemem!” Demiş; En Mutlu Günleri Zehir Olmuş! Neler Oluyor?
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı Tam Gaz Devam Ediyor! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı Tam Gaz Devam Ediyor! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Gülse Birsel Yeni Filmi İçin Çalışmalara Başladı! Gülse Birsel’in Yeni Filmi Yılbaşı Gecesi Neyi Anlatıyor? Yılbaşı Gecesi Oyuncuları Kimlerdir? mask
Gülse Birsel Yeni Filmi İçin Çalışmalara Başladı! Gülse Birsel’in Yeni Filmi Yılbaşı Gecesi Neyi Anlatıyor? Yılbaşı Gecesi Oyuncuları Kimlerdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL