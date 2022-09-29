İyilik Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Neslihan bombayı patlattı...
İyilik 12. Bölüm Tanıtım Videosu Yayınlandı! FOX’un yepyeni dizisi “İyilik 12. Bölüm tanıtım videosu yayınlandı. “İyilik”, yeni bölümüyle 30 Eylül Salı saat 20.00’de FOX'ta. İyilik Dizisi 12. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri...
İyilik Dizisi 4. Bölüm Fragmanı İZLE
Neslihan ve Murat’ın nikah tazeleme günü gelip çatmıştır. Damla ya bu gece sonu ne olursa olsun Murat ve Neslihan’ın davetine gidip onlara engel olacaktır. Damla davete gider ve orada bıçaklanır.
Neslihan, Murat, Şahika, Sinan, Koray… Herkes birbirinden şüphelenmektedir. Bıçağın üzerinden iki kişinin parmak izi çıkar. Bu sırada Neslihan aleyhine tanıklık yapan gizli bir şahidin ortaya çıkmasıyla şüpheler daha çok Neslihan üzerinde yoğunlaşır.
Bir süre sonra polisin eline Neslihan’ın Damla’yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntüler de geçer. Bütün işaretler Damla’yı öldürme teşebbüsünde bulunanın Neslihan olduğunu işaret ederken Neslihan masumiyetini ispat edebilecek midir? Tabi eğer gerçekten masumsa…
İYİLİK 12. BÖLÜMÜYLE 30 EYLÜL SAAT 20.00’DE FOX’TA!
İyilik 12. Bölüm 2. Fragmanıİyilik yeni bölümüyle 30 Eylül Cuma 20.00'de FOX'ta! İyilik Her Cuma saat 20:00'de FOX'ta! ⚡ ? İyilik Dizisine Abone Olmak İçin: https://bit.ly/3xsZUsi Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin… Oyuncular: Hatice Şendil (Neslihan) İsmail Demirci (Murat) Sera Kutlubey (Damla) Perihan Savaş (Şahika) Mehmet Aykoç (Sinan) #iyilik #medyapım #fragmanı
29 Eyl 2022 - 12:56 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.